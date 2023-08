Antonella Fiordelisi ha un seguito di followers sui social che aumenta di giorno in giorno: su Instagram, i suoi fan sono 1,5 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, di recente ai fan più attenti non sono sfuggiti i numerosi like che nell'ultimo periodo Iker Casillas sta lasciando su Instagram alle foto della sexy modella e influencer, già protagonista del Grande Fratello Vip. Nessun commento a riguardo è arrivato da parte di Antonella, tornata recentemente single dopo la fine della tormentata relazione con Edoardo Donnamaria. Casillas, che ha lasciato il mondo del calcio nel 2020, dal 2016 al 2021 è stato sposato con la giornalista Sara Carbonero, dalla quale ha avuto due figli.



