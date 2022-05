Ancora una volta senza filtri, la bellissima Antonella Fiordelisi si è concessa ad una sessione di domande e risposte con i suoi follower nel suo seguitissimo profilo instagram e fra le domande a cui ha voluto dare risposta ce ne sono due che riguardano anche il suo futuro.



Alla domanda "Quando ti rivediamo in tv?" Antonella ha svelato: "Molto presto. Nel frattempo vi anticipo che a fine mese registrerò una cosa carina che vedrete prossimamente". Ma a domanda diretta su quale sia il suo segreto per essere così seducente, la Fiordelisi se l'è cavata con una battua: "La curva più sexy è il sorriso. Se sarete spiritose non sarete mai noiose".



Siete d'accordo? Eccola nella nostra gallery.