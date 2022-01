Antonella Fiordelisi, modella ed ex spadaccina, nota al pubblico del nostro calcio per i presunti flirt con Zaniolo e Higuain, ha raccontato a RTL i suoi progetti futuri: "Mi piacerebbe riprendere la scherma perché a livello agonistico, purtroppo, mi sono fermata. Ora mi piacerebbe creare un mio brand d'abbigliamento. Grande Fratello Vip? Ho fatto dei provini a settembre e mi avevano detto ero piaciuta, poi non si è fatto più niente. Se mi dovessero chiamare ora non ci andrei. Fare provini ogni anno e poi non essere presa non è emotivamente bello"



Eccola nella nostra gallery