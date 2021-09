Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuova ondata di polemiche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Questa volta a farne le spese è stato Aldo Montano che durante la diretta è stato elogiato dalla sorella, piombata in casa per una sorpresa e che l'ha definito ​"una persona meravigliosa e premurosa". Pronta però è arrivata la risposta a mezzo social della sua storica ex Antonella Mosetti.



La showgir e lo schermidore sono stati insieme a lungo dal 2007 al 2012 e prima della rottura si era parlato anche di matrimonio. La bellissima Antonella ha infatti usato instagram e una stories per lanciare una frecciata a Montano: "Solo io so davvero chi sei...una persona "ora" meravigliosa! Anche merito mio!".



Ci sarà un nuovo confronto fra i due dentro alla casa? Per ora ecco le foto della Mosetti nella nostra gallery.