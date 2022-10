L'ad Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato a margine della conferenza stampa dell'Assemblea degli Azionisti dei nuovi accordi commerciali in dirittura di arrivo, in particolare quello per il technical partner, Nike.



AVANTI CON NIKE - "La trattativa è aperta da parecchio tempo, siamo alle fasi conclusive. La collaborazione che ci stringe a Nike da 25 anni fa sì che ci fosse terreno fertile per andare avanti insieme"



NUOVA FASCIA ECONOMICA - "Rispetto al contratto precedente ci sarà un riposizionamento del nostro Club tra quelli più importante a livello europeo, siamo l'unico club di Serie A rappresentato da Nike. C'è grande soddisfazione da entrambe le parti, sarà un rinnovo importante con Nike, anche economicamente".



PRIMO LIVELLO IN EUROPA - "L’accordo, che partirà quindi dalla stagione 2023/24, ci permetterà di essere riconosciuti come un Club di primo livello in Europa, unico partner calcistico Nike in Italia, non solo in termini di valore economico, ma anche in termini di sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti".



DIGITALBITS - "La crisi delle valute digitali ha impattato e sta impattando sul nostro club: non sono state ancora versate le quote dovute, con motivazioni ritenute infondate dai nostri legali. Per questo abbiamo sospeso la visibilità di Digitalbits, se non sulla prima maglia: ci sono trattative con loro per sistemare le cose, ma non è ancora possibile dire dove ci porteranno. In ogni caso, la società ha iniziato discussioni con nuovi possibili partner, ma non abbiamo ancora identificato un settore merceologico preciso per il futuro"