Anche l’Inter fa un grande passo in avanti per la questione stadio. Alessandro Antonello, ad del club, ha presentato al governatore della Lombardia Attilio Fontana il progetto del nuovo stadio che il club vorrebbe costruire a Rozzano. Per il momento, dal Pirellone filtrerebbe ottimismo - come afferma il Corriere della Sera - nel senso che Fontana è rimasto colpito dal progetto, ma anche dallo sfoltimento delle criticità amministrative.



LA TABELLA DI MARCIA - Per il momento si parla solo di un incontro prettamente formale, anche se a breve sarà aperto un tavolo tecnico. Il comune di Rozzano ha approvato la variante al Piano di Governo dello scorso 5 ottobre. E ora occorre attendere soltanto la pubblicazione della stessa. Dopo questo step, l’Inter potrà acquisire i terreni di proprietà della società Infradin e presentare il progetto, con termine previsto per la stagione 2028/2029.



LO STADIO - La struttura sorgerà in prossimità della barriera autostradale di Milano Ovest e ospiterà il quartier generale della società e del settore giovanile. 70mila posti di capienza con una cittadella dello sport, ristorazione, shopping district, un parco, un museo e un centro medico. Si lavora anche sulla viabilità, nodo cruciale ai fini della realizzazione del progetto. I parcheggi dovrebbero essere realizzati sotto terra. L'entusiasmo cresce e si fa sentire, soprattutto per la facilità di esecuzione del progetto, sottolineata dai vertici nerazzurri, nella persona di Antonello, già alcune settimane fa.