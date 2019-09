"Nella partita con l’Inter, nella partita di ieri e dopo un’ora di gioco a Torino ho visto una squadra piatta, senz’anima e svogliata. Mettere nella testa dei giocatori il fatto di avere del tempo per dimostrare, ti da un alibi che poi però si vede in campo. Io speravo che nel mercato estivo mantenessero l’ossatura dell’anno scorso aggiungendo due campioni di personalità. Alla fine in questa squadra le qualità le hai, manca la personalità. Ci sono giocatori giovani e bravi che però giocano da soli. La squadra chi te la tiene compatta? I leader. Hai Romagnoli, che però è comunque giovane e non è un giocatore navigato". Così Luca Antonini in un intervento a Sky.