Luca Antonini commenta il pareggio del Milan contro la Roma a MilanTv: “È un pareggio che dà fastidio per come è stata tutta la partita. Nel secondo tempo la Roma ha avuto più equilibrio ed è stata più squadra. L’ingresso di Matic ha dato un’idea di gioco. I cambi fatti dal Milan hanno un po’ scombinato l’equilibrio degli ottanta minuti. Le palle inattive sono la forza della Roma e ne abbiamo subite due. Al Milan è mancata attenzione e lucidità negli ultimi minuti. Non ho capito la motivazione della difesa a tre. I punti facevano non comodo, di più”.