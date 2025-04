Antonio Conte e il Napoli hanno già vinto lo Scudetto

Se l'amara parentesi alla guida del Tottenham aveva offerto – alla luce dei fatti, non solo per colpa sua – la versione più lontana possibile dell'allenatore salentino –Nelle parole rilasciate al termine della partita contro l'Empoli, trasuda tutta quella che è l'essenza del Conte pensiero: "Non voglio mai che i miei calciatori si creino degli alibi, siamo lì, a tre punti dall'Inter ed era impensabile. Vogliamo dare fastidio all'Inter fino alla fine,e offre a giornali e media qualcosa di cui parlare". Nell'estremizzazione del concetto,Nelle ultime settimane,, soprattutto quando certi momenti di determinate partite richiedono la possibilità di mettere mano alla panchina e trovare le soluzioni per produrre una svolta. Anche nell'economia di un campionato. Lo abbiamo sottolineato in occasione delle più recenti uscite del Napoli,, lasciando in particolare parecchi punti sul tavolo con secondi tempi non all'altezza di una squadra che voglia vincere lo Scudetto. Eppure,che non possono essere negati., la sequenza infinita di impegni ravvicinati e su più frontia sei giornate dalla fine.Simone Inzaghi e i suoi giocatori stanno confermando – andando oltre la stanchezza e l'usura fisica e mentale – di aver raggiunto uno status che gli uomini di Conte sperano di colmare negli anni. Confidando, in primis, nella permanenza in panchina del loro condottiero. Trovarsi oggi a -3 dall'Inter campione in carica e con l'obiettivo del Triplete alla portata, farlo anche nel momento di maggiore appannamento – in un periodo in cui ad un Buongiorno non in perfette condizioni fisiche si aggiungono i problemi di Juan Jesus, per non parlare delle squalifiche – assumono un significato ed un'importanza ancora maggiori.Per la cronaca,con appena 25 reti concesse. E sta tirando fuori il massimo da tanti giocatori in cerca di rilancio – il McTominay scaricato dal Manchester United senza troppi complimenti ne è l'emblema – o in parabola discendente come Lukaku (11 goal e 10 assist). Finisca come finisca, Antonio Conte è tornato e ha già vinto il suo personale Scudetto.