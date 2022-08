Manchester United, a tutti i costi. Antony ha preso la sua decisione, considera finita la sua avventura in Eredivisie e l'ha comunicato all'Ajax, che ora deve scegliere cosa fare. Due le opzioni, togliere il brasiliano dal mercato, consapevole di tenere in rosa un giocatore infelice, o cedere alle avances dei Red Devils, che l'hanno messo in cima alla lista delle preferenze. Secondo il Telegraaf in queste ore il brasiliano ha forzato la mano, non si è allenato e ha chiesto alla dirigenza olandese di essere collaborativa, di accontentarlo. Di trovare, entro 48 ore, l'accordo con il Man U, che avrebbe pronta un'offerta da 94 milioni di euro.



VIA CR7 - L'impressione è che a 100 si possa chiudere, magari con l'inserimento di bonus. Te Hag non vede l'ora di riabbracciare l'ex San Paolo, che in 82 partite con la maglia del club di Amsterdam ha segnato 24 gol. L'arrivo di Antony, che sta già cercando casa a Manchester, aprirà le porte all'addio di Ronaldo, per il quale dopo il no di Borussia Dortmund e Marsiglia, resta in piedi la possibilità di un clamoroso ritorno allo Sporting Lisbona.