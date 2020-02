La stellina del San Paolo, Antony, esterno offensivo classe 2000 dal grande potenziale, sarà un nuovo giocatore dell'Ajax. "Il Milan mi piace molto, mi ispiro a Kakà ed è un sogno per me", aveva detto a Calciomercato.com durante la scorsa estate il gioiello brasiliano dal grande potenziale. Ma in queste ore il club olandese ha chiuso per prenderlo a 25 milioni comprensivi di bonus come sostituto di Ziyech, promesso per giugno al Chelsea nelle scorse ore.