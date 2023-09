Gabriela Cavallin. l'ex compagna di Antony che ha accusato il calciatore del Manchester United di violenze domestiche nel periodo in cui sono stati fidanzati, ha parlato a Globo: "Ne ho passate tante a causa sua quando ero incinta. Non ho avuto un solo giorno sereno. Tutte le discussioni, i litigi, tutte le paure che mi ha trasmesso, lo stress, tutto quello che mi ha fatto, tutto quello che mi diceva ogni giorno... Mi minacciava per tutto, mi insultava quando uscivo per fare qualsiasi cosa".



"L'8 maggio è il giorno in cui ho capito che non potevo più andare avanti così. Si è lamentato perché avevo risposto al cellulare lontano da lui, ma era mia madre: lui è andato nel panico, mi ha rotto il cellulare e ha iniziato a urlare contro di me. Mi ha tirato i capelli, mi ha schiaffeggiato... Poi ha rotto un bicchiere, ho messo la mano sopra e per questo mi sono tagliata un dito".