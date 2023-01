Il brasiliano Antony, punta del Manchester United, è rimasto coinvolto un incidente lo scorso 31 dicembre. Un brutto sinistro che però, fortunatamente, non ha visto conseguenze gravi per il classe 2000 cresciuto nel San Paolo. Dopo aver disputato, e vinto, con la maglia dei Red Devils in casa del Wolverhampton, il 22enne si è schiantato con la sua Bmw X6 in un'autostrada nella periferia di Manchester. Colpendo precisamente il cantiere con i lavori in corso.



Auto distrutta e tanta paura per l'ex Ajax, che ha ammesso di essere molto scosso dall'accaduto come rivelato dal Sun. Antony è tornato a segnare appena tre giorni in FA Cup nella gara vinta dal Manchester United in casa al cospetto dell'Everton (3-1).