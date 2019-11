I lavori alla stadio Luigi Ferraris di Genova dovrebbero terminare ormai a breve. Il termine è stato fissato per metà dicembre, quando si giocherà il derby tra Genoa e Sampdoria. A rivelarlo è stato il Consigliere Comunale con delega allo sport Stefano Anzalone: ​"Lo stadio sarà completato per il derby tra Genoa e Sampdoria in programma il prossimo 14 dicembre. Ho parlato oggi con la società Luigi Ferraris che gestisce lo stadio" ha detto a Telenord.



"Dopo il rifacimento del manto erboso, l'impianto di illuminazione a led della tribuna superiore, entro il 14 dicembre saranno terminati i lavori anche per gli sky box e la zona hospitality. Nei prossimi giorni effettuerò un sopralluogo: lo stadio resta un bene pubblico - conclude - e interverremo in caso di criticità"