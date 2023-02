Aouar non vuole sbagliare. Il centrocampista in scadenza di contratto con il Lione sta valutando il suo futuro, vuole fare la scelta giusta e si è preso un periodo di riflessione per capire quale può essere la soluzione giusta per il suo percorso. Al momento, come raccontano in Spagna, il giocatore che in Italia piace a Milan e Roma non ha firmato nessun pre accordo con nessuno.