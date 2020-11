Se non ci fosse stata la crisi economica legata all'emergenza covid-19, oggi Houssem Aouar non sarebbe un giocatore del Lione. Ma l'addio al suo attuale club è solo rinviato. Se dovesse resistere fino al termine della stagione, allora la Juve potrebbe iscriversi alla corsa come e più di prima: oggi non ci sono troppi margini, ma per la prossima annata sì. Ecco perché la dirigenza bianconera marca stretto il suo entourage e lo stesso Lione.