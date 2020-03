La quarantena è dura da sopportare, soprattutto se sei all'estero: la russa Maria Liman, ex modella di Playboy e grande tifosa del Chelsea, salita alla ribalta delle cronache dopo il Mondiale 2018 in patria, è ora a Londra tutta sola e, come riportato dal Sun, lancia un appello per avere compagnia durante il periodo di isolamento.



'LA BELLA ADDORMENTATA ASPETTA IL PRINCIPE' - Ecco il messaggio della 26enne su Instagram: “Sto cercando un partner adorabile per passare i prossimi tre mesi in isolamento e divertirsi insieme in quarantena. La Bella Addormentata sta aspettando il suo principe. Dov’è questo bello e coraggioso uomo che sconfiggerà il virus e mi salverà? Per favore, sbrigati! Tutte le scorte che ho fatto un mese fa si sono esaurite in un paio di serate. Come pensi di passare questo periodo indimenticabile?“, l'appello dedicato ai quasi 600 mila followers. Vale la pena? Vedere le FOTO per credere.