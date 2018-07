La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha risposto a una domanda sulle voci di acquisto dell'attaccante portoghese da parte della Juventus: "L'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino sarebbe molto positivo per il calcio italiano ma anche per l'immagine della nostra città. Sarebbe straordinario non solo perché sono juventina, ma perché darebbe lustro al nostro territorio. Non lo immagino perché già solo immaginarlo mi emoziona molto, seguo con molta apprensione e speriamo che arrivi".