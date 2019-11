La sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato su Facebook le affermazioni di Eniola Aluko, ex giocatore della Juventus Women, che in una lettera pubblicata dal The Guardian ha accusato Torino di essere una città razzista: "Le sue parole pesano come un macigno. Quella di Torino è storia di porte aperte. Purtroppo nel nostro Paese episodi di discriminazione sono tornati a diffondersi, ma ad essere tornata indietro non è la città, solo alcune persone che non rappresentano che loro stesse. Torino non si rassegna".