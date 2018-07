Brutte notizie in arrivo da Neustift per il Genoa.



Questa mattina il centrocampista brasiliano Sandro ha infatti abbandonato il ritiro austriaco per fare rientro anticipato nel capoluogo ligure. Ad attenderlo una serie di esami clinici e strumentali atti a stabilire l'entità dell'infortunio patito al ginocchio sinistro nei primi giorni di preparazione. Proprio a causa di questo inconveniente l'ex Benevento ha dovuto saltare sia l'amichevole di sabato scorso contro la Val Stubai che quella di martedì contro lo Zenit.



Una notizia che di sicuro non tranquillizza l'ambiente rossoblù. Proprio una lunga serie di guai al ginocchio hanno infatti condizionato nelle stagioni passate la carriera dell'ex mediano del Tottenham. Problemi che tuttavia sembrava essersi messo alle spalle dopo l'ottimo semestre disputato con il Benevento nella prima parte del 2018.