Apprensione in casa PSV, un giocatore ha contratto la tubercolosi: "Situazione monitorata attentamente"

. Questa una parte del comunicato pubblicato dal club di Eindhoven: "Ad un giocatore è stata diagnosticata la tubercolosi, adottate le misure necessarie".C'è, dunque, una situazione di allarme all'interno del club, in quanto stiamo parlando di una malattia infettiva contagiosa da non sottovalutare. La società olandese, però, ha fatto sapere di aver già attivato tutte le misure di sicurezza del caso. Questo il comunicato completo: ". La situazione è stata segnalata alla GGD Brabant-Zuidoost. Il pneumologia curante, il personale medico del PSV ed la GGD Brabant-Zuidoost hanno immediatamente adottato tutte le misure necessarie. Ad esempio, è stata avviata la ricerca sulle fonti, sui contatti e le persone coinvolte sono state informate. I protocolli standard continueranno ad essere eseguiti ed implementati. Al momento non ci sono indicazioni che le persone vicine al giocatore infetto siano state contagiate".

: "Il PSV sostiene il giocatore nel suo recupero che chiede che venga rispettata la privacy. Quando ci saranno aggiornamenti rilevanti, li condivideremo attraverso i nostri canali ufficiali. Al momento il club non risponderà ad altre richieste e non ha il diritto di fornire ulteriori dettagli sull’identità della persona interessata"., attaccante spagnolo che si era trasferito al PSV a gennaio dopo essersi svincolato dal Deportivo de La Coruña.