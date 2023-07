L'Aula al Senato approva all'unanimità – con 140 voti favorevoli – il disegno di legge contro i ladri delle partite, degli spettacoli televisivi e dei giornali. Come riporta Repubblica, il provvedimento anti-pezzotto aveva già ottenuto il via libera della Camera il 22 marzo.Il testo contiene misure drastiche ed agili per reprimere la diffusione illegale in Rete di tutti i contenuti editoriali protetti dal diritto d'autore. Poteri d’intervento straordinari sono assegnati, finalmente, al Garante delle Comunicazioni (l’AgCom) cheFino a ieri, quando i pirati erano agevolati da norme fin troppo garantisce, l’AgCom poteva agire solo a patto di aver sentito le ragioni dei truffatori. Adesso le nuove norme sollevano l’AgCom da un obbligo di contradditorio con i delinquenti. E questo renderà molto più tempestiva ed efficace la sua azione repressivamisura, questa, molto più forte e durevole. In altre parole, i pirati non potranno aggirare il blocco attraverso un sistema di siti specchio, che replicano indisturbati lo stesso contenuto. Sempre le società delle telecomunicazioni potranno intervenire anche a livello di Dsn – il sistema che traduce il nome di un sito in un indirizzo Ip – benché l’arma si sia rivelata spuntata, in passato. Ovviamente, l’oscuramento è realizzabile a patto di mettere in campo una sofisticata piattaforma tecnologica. L’AgCom avrà tempo 30 giorni (dall’entrata in vigore della legge) per creare un tavolo tecnico aperto alle società delle telecomunicazioni ed alla Agenzia per la Cybesicurezza.