Come svela la Gazzetta Dello Sport, ​ieri c'è stata l'approvazione del Decreto Crescita – ieri in Senato con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astenuti –, diventa legge anche il bonus fiscale per i cervelli cosiddetti «impatriati» in Italia, esteso pure agli sportivi professionisti:

"Sarà più conveniente acquistare atleti che arrivano dall’estero: nel decreto sono previsti benefici per chi rientra (o entra) in Italia dopo due anni di residenza fuori. La tassazione sarà applicata sul 50% del reddito complessivo e non più soltanto sul 30% come per tutti gli altri lavoratori contemplati dal provvedimento. E inoltre dopo le ultime modifiche al testo i soggetti che usufruiranno del bonus dovranno versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile che confluirà in un fondo per i settori giovanili"