Il calciomercato delle squadre italiane è cambiato, questo è certo.Le strategie mutano e ora anche le nostre big puntano a prendere gli ‘’ dei team più blasonati. In passatoora il nuovo El Dorado sono propri i club d’oltremanica e uno su tutti, il- Non si tratta certo di una novità, spesso i nostri club hanno fatto affari con i Blues e si sono portati a casa calciatori ai margini del progetto a Stamford Bridge), ma il nuovo corso firmato Boehly ha incentivato ancora di più questa pesca miracolosa.che di certo non li venderà tutti ma altrettanto certamente ascolterà le offerte che arriveranno per suoi capitali non valorizzati in questo momento. E per il futuro sono già in chiusura altri due colpi:- Facciamo ordine:che si vanno ad aggiungere agli arrivi estivi (consu tutti). Grandi cessioni però non ci sono state: hanno salutato solo(a parametro zero) e il già citato(in prestito). Di fatti il Chelsea ha ora una rosa di, un unicum nel calcio di oggi. Normale dunque che a Cobham ci sia il cartello “Vendesi”.– Nel reparto portieri, siachenon hanno entusiasmato negli ultimi mesi eSoprattutto l’africano potrebbe salutare a breve l’Inghilterra dopo aver perso il posto da titolare.Tolti gli ultimi, costosi, arrivi, riflessioni sono in corso su, strapagato dal Brighton () e inadeguato in campo.rischia di trovarsi di nuovo chiuso dalla folta concorrenza mentre. L’ex Napoli è appena arrivato, non ha rispettato le aspettative ma ha un contratto fino almentre l’ex Milan è in scadenza e il nuovo corso vorrebbe puntare su profili più giovani.– Discorso simile anche per la mediana.tra qualche mese saranno parametri zero. Il primo lascerà il Chelsea, il secondo potrebbe strappare il tanto desiderato rinnovo. In uscita anche, in prestito dalla Juve, che sta prendendosi spazio ma il cui riscatto pare complicato, egià in passato in orbita Milan. E rischia anche un talento come– Tanti i pezzi grossi che rischiano di vedere sempre meno il campo.è ko e resterà fuori per altri due mesi: al rientro potrebbe essere impiegato ancor di meno. Già in estate era stato sondato da Milan e Juve che ora potrebbero tornare sul suo profilo, diai rossoneri invece si parla da tempo. Il marocchino nel frattempo è riuscito a ritagliarsi di nuovo il suo spazio, che ora è messo in crisi dai nuovi acquisti offensivi. E neanche i titolarissimi possono stare tranquilli.sono i due capocannonieri stagionali con 5 e 4 reti ma, dovessero arrivare offerte adeguate, potrebbero partire. L’ex Manchester City è arrivato perdi euro, il primo colpo di Boehly, ma è stato già scavalcato nelle gerarchie e, nonostante i 5 anni di contratto, con opzione per un sesto, ha già le valigie pronte. Situazione simile per il tedesco, acquistato per. Più chiara invece quella degli attaccanti centrali:è infortunato e sarà ancora a lungo out,era una precisa richiesta di Tuchel e, ora che il tedesco è stato esonerato, spera di tornare in Spagna. Porte girevoli al Chelsea, tra chi viene e chi va anche i nostri club potrebbero trovarsi tra le mani occasioni di mercato impensabili.