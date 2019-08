Alberto Aquilani, ex centrocampista - tra le altre - di Roma, Milan e Fiorentina, riparte dai Viola. L'annuncio arriva direttamente dall'ex giocatore, che attraverso un post su Instagram ha annunciato l'inizio di un'avventura alla guida dell'Under 18: "Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità che mi è stata data. Ho scelto e voluto fortemente questo incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l’esperienza accumulata in questi anni di carriera".