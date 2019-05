Intervenuto ai microfoni di Roma TV, l'ex giallorosso Alberto Aquilani ha parlato dell'imminente addio di Daniele De Rossi al club della Capitale: "Daniele è stato un giocatore straordinario, un calciatore internazionale. Lo paragono sicuramente ai big. Ho giocato con tanti grandi calciatori e centrocampisti e sicuramente lui è stato uno di quelli".



SULLA CORSA CHAMPIONS - "Le possibilità per la qualificazione in Champions, realisticamente parlando, sono poche. Non dipende solamente da noi ma da altre tre squadre. Mi dispiace arrivare a sperare in un miracolo all’ultima giornata. Sicuramente andranno fatte valutazioni perché qualcosa è stato sbagliato. Nel calcio però, poi, la palla è rotonda per cui può succedere di tutto".