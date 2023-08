Era la finale più gettonata tra gli appassionati, e le nuove stelle del calcio arabo non hanno tradito le attese: l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha superato per 1-0 gli iracheni dell'Al Shorta con un rigore proprio del campione portoghese, cui è stao anche annullato un gol nel corso del primo tempo, mentre l'Al-Hilal ha avuto la meglio sull'Al Shabab con Kanno, Malcom e Al Hamdan che hanno firmato il 3-1 finale.



PER LA GLORIA - La Champions League araba si chiuderà dunque con la sfida che probabilmente animerà la Saudi pro League 2023-24: Milinkovic contro Brozovic per i nostalgici della Serie A, Ronaldo contro Ruben Neves per gli appassionati di calcio portoghese, Mané contro Koulibaly per i fan del pallone africano. Appuntamento a sabato 12 agosto alle ore 20.