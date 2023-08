L'Al-Ahli non fallisce e fa sua la partita inaugurale della Saudi Pro League: a Gedda finisce 3-1 contro l'Al-Hazem con uno straordinario Roberto Firmino. Il capitano e numero 10, ex Liverpool, mette a segno addirittura tre reti, la prima delle quali su assist dell'altra stella Riyad Mahrez. Gara mai a rischio, le stelle del colosso neopromosso in prima divisione tengono il controllo della gara anche dopo il momentaneo 2-1 firmato Vinicius (omonimo di quello del Real Madrid). Esordio positivo per gli ex Serie A Kessié e Ibanez, oltre agli altri acquisti Mendy e Saint-Maximin.