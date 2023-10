Dopo aver portato in Arabia Saudita Milinkovic Savic, l'Al-Hilal ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio: secondo il Corriere dello Sport l'agente di Marusic, lo stesso del centrocampista, sta lavorando per riunire i due nel club arabo. Per Sarri Marusic è un intoccabile, ma se a gennaio dovesse arrivare una proposta convincente la società potrebbe valutare la cessione.