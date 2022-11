La notizia, passata colpevolmente sotto silenzio negli ambienti calcistici, sociali e politici italiani, è chOvvero un mese dopo la fine del Mondiale in Qatar.Negli ultimi due mesi, sono state eseguite diciassette condanne a morte e spesso questa ed altre pene sono state comminate senza regolare processo. La libertà d’espressione è stata duramente limitata e molti difensori dei diritti civili sono stati incarcerati e condannati.Quanto alle pene, oltre a quella capitale, esistono quelle corporali che vanno dalla fustigazione per omosessuali e giocatori d’azzardo al taglio delle mani e dei piedi per i ladri.. Per esempio, devono avere un tutore maschio per viaggiare all’estero, sposarsi, essere sottoposte ad un intervento chirurgico, ma anche e più semplicemente per aprire un conto in banca.. La punizione per la sodomia, anche eterosessuale, va dall’arresto alle frustate, dalla deportazione per gli stranieri alla pena di morte.. Per quelle politiche, invece, il governo vieta l’uso della televisione satellitare e limita la libertà di stampa e parola per impedire le critiche all’establishment.Per reperire questi ed altri agghiaccianti dati sull’Arabia Saudita non serve un corso di geopolitica internazionale, basta fare una piccola incursione su Wikipedia o la Treccani. Leggere per credere, anche se sulle condizioni dei Paesi del Golfo Persico, tutti ormai sanno tutto anche solo guardando e ascoltando tv e radio generaliste.E in Qatar, sia prima dell’inizio dei Mondiali, sia durante, la questione relativa al grande capitolo dei diritti è stata posta al centro del dibattito, risultando a volte prevalente rispetto al massimo evento calcistico.La domanda, dunque, è semplice:Naturalmente conosciamo la risposta prosaica:. Tornare in Arabia, perciò, significa solo rispettare un contratto che, va detto, sarebbe precedente alla gestione Casini.Sia come sia,ciò avrebbe consigliato, allora come adesso, prudenza sulla scelta della sede.Quel che non si dice, ma tutti ovviamente sanno, è che si va a giocare in Arabia, come prima a Pechino e a New York, perchéMa è lecito, anche a livello di immagine, visto quello che sta accadendo in Qatar e visti gli attacchi duri e concentrici che piovono sulla Fifa,Personalmente credo che, fino a quando è in tempo,La sensibilità globale è cambiata e - come sta dimostrando il Mondiale - il calcio non vive più staccato dal mondo reale.Se davvero l’Italia cambiasse sede per la finale di Supercoppa, forse riguadagnerebbe il credito perduto con la mancata qualificazione al Mondiale. Si può essere campioni, in questo caso di civiltà, anche se a fare gol non fossero i calciatori, ma, per una volta, i dirigenti.