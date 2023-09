Falsa partenza per Roberto Mancini come ct dell'Arabia Saudita, sconfitta in amichevole da Costa Rica (3-1, poi battuta 4-1 dagli Emirati Arabi Uniti) e Corea del Sud (1-0). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la situazione è già piuttosto tesa. Dopo aver battuto l'Argentina nell'esordio al Mondiale in Qatar, l'Arabia Saudita ha perso 8 dei 9 incontri seguenti, battendo solo lo Yemen con 6 sconfitte consecutive. L'addio di Hervé Renard ha gettato la nazionale nello sconforto e l'arrivo di Mancini, già criticato dalla stampa, non l'ha ancora risollevata.



I prossimi 13 e 17 ottobre l'Arabia Saudita giocherà in amichevole con Nigeria e Mali in Portogallo, poi il 16 e il 21 novembre inizia le qualificazioni al Mondiale 2026 prima contro la vincitrice del playoff tra Cambogia e Pakistan, poi con la Giordania. Il 16 gennaio inizierà la Coppa d'Asia in Qatar.