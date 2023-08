Novità per il calcio in tv. La Saudi Pro League, il campionato dell'Arabia Saudita, sarà trasmesso dal prossimo 14 agosto sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all'accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.



STELLE - Si potranno seguire dunque in diretta tv e in chiaro le sfide di Cristiano Ronaldo, in forza all'Al-Nassr assieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex Inter) e Seko Fofana; di Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, giocatori dell'Al-Hilal, come Ruben Neves e Malcom; di Benzema, Fabinho e N'Golo Kanté dell'Al-Ittihad e dell'Al-Ahli di Mahrez, Firmino, e Mendy .