Una vittoria storica e da celebrare, anche a distanza di giorni. Il successo dell’Arabia Saudita contro l’Argentina non ha lasciato indifferente la famiglia reale, che ha deciso di rendere il giusto merito alla squadra di Hervé Renard. Dopo il Mondiale in Qatar, infatti, ogni giocatore della squadra avrà in regalo una Rolls Royce modello ‘Phantom’, dal valore di 500.000 euro. Non male per i ragazzi di Renard.