Roberto Mancini è pronto a iniziare la sua avventura alla guida dell’Arabia Saudita: solo poche settimane fa, l’addio alla Nazionale italiana e l’annuncio del suo nuovo incarico. Ora è tempo di scendere in campo, anche se solo in amichevole, in casa contro la Costa Rica. Un esordio che secondo i bookie sarà vincente: gli esperti, infatti, vedono il successo saudita rispettivamente a 2,15 e 2,25, mentre per i centroamericani si sale tra 3 e 3,20; il pareggio, invece, si assesta a 3,30. La partita potrebbe non regalare troppe emozioni, in termini di reti segnate: infatti, l’Under è in netto vantaggio sull’Over, a 1,65 contro 1,95, mentre Goal e No Goal sono pressoché appaiati in quota, rispettivamente a 1,80 e 1,83. Ecco, quindi, che tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 5,30, seguito dall’1-0 a 6 e dallo 0-1 a 7-45.