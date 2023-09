Roberto Mancini, attuale allenatore dell'Arabia Saudita, per la prima volta tornerà in Italia con il ruolo di rappresentanza da ct dell'Arabia Saudita e dopo l'ormai clamoroso addio alla Nazionale Italiana. Domenica 1° ottobre, a partire dalle 11, ci sarà l'inaugurazione a Genova del rinnovato campo sportivo 'Mauro Morgavi", la tana dei Lupi della Sampierdarenese, e in quell'occasione Mancini sarà presente.