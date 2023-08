L'Arabia Saudita si abbatte come un ciclone sul calcio europeo. Dopo aver comprato il Newcastle, il fondo PIF ha portato Cristiano Ronaldo, Brozovic, Mané, Fofana, Telles e ora Laporte all'Al-Nassr; Benzema, Kanté, Jota e Fabinho all'Al-Ittihad; Neymar, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves, Malcom, adesso Bounou e Mitrovic all'Al-Hilal; Firmino, Mahrez, Kessié, Mendy, Saint-Maximin, Ibanez e ora Demiral all'Al-Ahli. E non finisce qui...



IN CHAMPIONS - Senza dimenticare la trattativa con l'italiano Roberto Mancini come nuovo ct della nazionale, l'Arabia Saudita è al lavoro per far giocare la squadra vincitrice del proprio campionato nella Champions League europea. In questo senso è stata chiesta alla Uefa la possibilità di ottenere una wild card per la stagione 2024/2025.