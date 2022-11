Così il tecnico dell'Arabia Saudita Hervé Renard ha parlato dopo la sconfitta di questa sera che ha chiuso l'avventura mondiale dei suoi:



"Stasera siamo sopravvissuti, ma non siamo riusciti a lottare. Il Messico è stato di gran lunga migliore di noi- Eravamo a corto di quattro giocatori che si sono infortunati, ma questo è il calcio e noi non ci siamo mai stati. Penso che il Messico abbia giocato un'ottima partita, ha avuto più intensità e avrebbe dovuto segnare più gol. Questo punteggio non riflette il gioco visto in campo".