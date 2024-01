Un vero e proprio caso per l’Al-Ittihad con al centro ancora una volta il suo giocatore più rappresentativo, il Pallone d’oro 2022 Karim Benzema. Campione che sembra inserirsi perfettamente nel solco di quei giocatori che, dopo pochi mesi dal loro approdo nel ricchissimo campionato saudita, hanno già manifestato il desiderio di fare ritorno in Europa. Con la situazione di Jordan Henderson, ultima in ordine di tempo, che sta suscitando parecchio clamore. Il caso Benzema, già accusato in passato di meditare una clamorosa rottura nonostante un accordo da 200 milioni di euro complessivi fino all’estate 2025, è deflagrato nelle scorse ore, quando l’attaccante francese non si è presentato nel centro sportivo di Jeddah - l’accusa è che non sia un inedito, visto che il francese avrebbe dato forfait nei giorni immediatamente successivi alla sconfitta nello scontro diretto contro l’Al-Nassr dello scorso 26 dicembre - e ha marcato visita pure in occasione dell’appuntamento previsto a Dubai per preparare la seconda parte di stagione della squadra allenata da Marcelo Gallardo.



ESPERIENZA DELUDENTE - Come hanno riferito le principali testate spagnole, su tutte As e Marca, il giocatore non ha raggiunto i propri compagni nella sede scelta per il ritiro e la disputa di alcune partite amichevoli e, come conseguenza, è stato escluso dall’elenco dei convocati dal tecnico argentino, rimasto spiazzato dal comportamento del suo giocatore. Malumori che nascerebbero da un adattamento tutt’altro che riuscito con le abitudini di vita saudite ma anche e soprattutto dallo scarso livello di competitività del campionato e da una squadra che, da campione in carica, occupa appena la settima posizione in classifica, a 25 punti di distanza dall’attuale capolista, l’Al-Hilal dell’ex giocatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Una crisi di risultati che ha finito per attirare molte e pesanti critiche dei sostenitori dell’Al-Ittihad nei confronti dei propri beniamini ed in particolare di Benzema che, per tutta risposta, ha deciso di cancellare i propri account social in segno di protesta. Fino all’ultimo episodio sul quale vige il più totale riserbo da parte del club saudita ma che ha alimentato nei giorni scorsi le più disparate speculazioni di mercato.



TORNA IN EUROPA? - Smentite secche da parte della Spagna circa un clamoroso ritorno al Real Madrid - formazione nella quale il classe ‘87 ha giocato dal 2009 al 2023 chiudendo la sua avventura con 354 reti in 648 partite e conquistato tra gli altri 5 Champions League, altrettanti Mondiali per club e 4 campionati spagnoli - mentre in Francia e soprattutto a Lione sognano il rientro a sorpresa del ragazzo cresciuto proprio nelle giovanili dell'OL e poi esploso in prima squadra prima di spiccare il volo destinazione Bernabeu. Nessuna conferma in tal senso ad oggi, così come su una presunta rottura con l’Al-Ittihad, come si è affrettato a far sapere a Marca l’entourage di Benzema, che ha motivato il ritardo del calciatore a Dubai per un improvviso ciclone che ha colto il calciatore mentre si trovava in vacanza alle isole Mauritius. Benzema ha disputato sin qui 20 partite e realizzato 12 gol complessivi con la maglia dell’Al-Ittihad ma la sua avventura in terra saudita assume sempre più le fattezze di un esilio dorato dal grande calcio. Altro che nuova frontiera del calcio internazionale.