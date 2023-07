C’è una variante impazzita in questo, che rischia di far saltare il banco e di cambiare gli sviluppi e le progettazioni di tanti club. Stiamo parlando ovviamente dell’e dell’ingresso prepotente nel mercato europeo, con acquisti folli e contratti faraonici, in grado di convincere anche i campioni più affermati a scegliere la Saudi pro League. I fondi di alcuni dei club del campionato arabo sembrano davvero illimitati e a questo punto c’è da aspettarsi davvero di tutto nelle prossime settimane.La giostra era iniziata lo scorso inverno con l’approdo diall’Al-Nassr, che ha portato grande prestigio a tutto il movimento e invogliato anche gli altri campioni a fare questa scelta. Lo ha seguito il suo ex compagno di squadra al Real Madrid e attuale Pallone d’Oro,, che ha firmato per un triennale con l’Al-Ittihad a 200 milioni di euro l’anno, una cifra fuori da ogni logica. Allo stesso club si è unito ancheche invece guadagnerò 50 milioni a stagione per due anni.A fare sul serio c’è anche l’Al-Hilal, che ha preso dal Chelseae gli garantirà un ingaggio da 30 milioni a stagione. Ma il fattore da non sottovalutare è che gli obiettivi di questi club non sono solo giocatori a fine carriera, ma anchee giocatori nel miglior momento, come Ruben Neves, per il cartellino del quale proprio l’Al-Hilal ha sborsato ben 55 milioni di euro al Wolverhampton. E la stessa società ha puntato anche il giovanissimo talento giapponese della Real Sociedad, Takefusa Kubo, di soli 22 anni.Sono veramente tantissimi i campioni ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, o comunque in trattativa, dal portiere del Chelsea Edouard Mendy a Roberto Firmino, ormai svincolato dal Liverpool. L’Al-Nassr sta portando in Arabia il primo giocatore della Serie A, ovvero, e pagherà all’Inter una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Il numero di campioni in Arabia potrebbe essere elevatissimo per la prossima stagione e saranno in molti a voler seguire questo campionato infarcito di stelle del calcio mondiale. Per i curiosi, quindi, sarà possibile vedere risultati calcio in tempo reale su Sportytrader per rimanere sempre aggiornati Questo fenomeno è comunque un qualcosa di già visto, infatti avevamo assistito a qualcosa di simile qualche anno fa, prima con laamericana e poi con la. La durata sicuramente non si prospetta eccessiva, ma nel frattempo cambia le strategie di mercato dei club europei, che a questo punto scelgono di privarsi dei giocatori ricercati in Arabia per fare cassa e poter fare un mercato in entrata con prospettive molto più importanti, proprio come sta pensando di fare l’Inter.Di certo ci sarà più incertezza in questi mesi, perché da un momento all’altro può arrivare un’, in grado di cambiare completamente i piani anche dei club europei. Tanti sono infatti i fuoriclasse messi nel mirino da questi club, anche in Italia, da Pogba a Milinkovic-Savic, passando per Dybala, ma anche giocatori di squadre piccole come ad esempio Agudelo dello Spezia e Gabbiadini della Sampdoria. Il mercato, quindi, cambia e diventa decisamente più imprevedibile, con il fattore Arabia che in pochi si aspettavano così rilevante fino a qualche mese fa