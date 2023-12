Andamenti diversi, stesso appeal sul mercato saudita, e non da adesso.. A tornare sull'argomento, in realtà mai definitivamente sopito, è oggi La Gazzetta dello Sport, che ricapitola le situazioni attuali dei due bomber:è in prestito dal Chelsea allaha il contratto in scadenza nel 2026 ma molti hanno la sensazione che siadopo aver riscritto la storia della Lazio.Il massimo trofeo continentale ha giocato un ruolo importante nella scelta di Immobile di rimanere in biancoceleste a fronte delle sirene arabe (Al-Shabab e Al-Waeda), che invece per Lukaku erano veri e propri strilli: è stato il belga a rifiutare l'Al-Hilal e un ingaggio ben superiore ai 7 milioni percepiti alla Roma.. Inoltre, il futuro di Big Rom si lega a doppio filo a quello di, e dall'altra parte Maurizioha ammesso di essere disposto a ripartire dai giovani per aprire un nuovo ciclo. Entrambe le società, in soldoni, sono pronte, sia psicologicamente sia economicamente, a salutare i loro calciatori più prolifici.E' questione di togliersi le ultime soddisfazioni: per la Lazio c'è il Bayern Monaco, sbarramento non da poco agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie, poi un campionato in salita viziato da un avvio a rilento e un possibile derby di Coppa Italia ai quarti, sempre che la Roma batta la Cremonese agli ottavi; per i giallorossi la concorrenza di Napoli, Bologna e Fiorentina per il quarto posto, il derby già citato da conquistare e i playoff di Europa League contro il Feyenoord.