Il terzino sinistro brasiliano Guilherme Arana si presenta all'Atalanta: "Sono contento, voglio dare tutto per un club che ha di me una considerazione così grande. Ho amici che giocano qui, è un grande passo per la mia carriera e per la mia vita. Sono giunto qui ieri sera e sono rimasto impressionato dalla città, dal centro sportivo di Zingonia. Non vedo l'ora di divertirmi in campo. Sono un esterno sinistro cui piace attaccare, ma so che in Italia è importante saper difendere bene. Voglio farmi trovare pronto e mettermi a disposizione".