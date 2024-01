Arandina-Real Madrid e Revel-Psg: le Coppe nazionali estere realizzano i sogni

‼️ This is the list Arandina sent to Real Madrid, and the kits of Real Madrid players their squad asked to have. @marca #rmalive pic.twitter.com/c4gBO1NU5o — Madrid Zone (@theMadridZone) January 4, 2024

La réaction du club de l’US Revel lors du tirage du PSG



Ici vous vibrez que pour la Ligue des champions, moi rien que pour ces réactions j’aime la Coupe de France pic.twitter.com/MysTmTiy4Q — revonsplusgrand (@revplusgrand2) December 11, 2023

Si parla da tanto tempo dell'esclusività dellaUn torneo che non ha mancato, in un passato più o meno recente, di regalare una semifinale contro il Milan all'o contro la Fiorentina, l'anno scorso, alla, ma che da un paio di stagioni a questa partedella piramide calcistica nazionale, con le big che entrano come di consueto a partire dagli ottavi, dopo un accurato "filtraggio". In molti hanno indicato l'inglese come modello da seguire: c'è chi l'ha fatto (tutti) e chi no (noi).E così accade quest'anno che il, terza serie tedesca,, che tutte le grandi tedesche vengono eliminate tranne il Bayer Leverkusen, che ci sono sette squadre su otto ai quarti di finale che possono sognare un trofeo e l'ingresso in Europa League. Saarbrucken,Ci sono poi storie che non vivranno, verosimilmente, nell'immaginario collettivo futuro, ma che segneranno quello presente in qualche piccola cittadina.E' il caso diin Copa del Rey. Si gioca sabato 6 gennaio per i sedicesimi di finale ad Aranda de Duero, in Castiglia, e si prevede una. Ma la città è in festa e i giocatori sono ansiosi di affrontare quelli che per loro sono idoli da vedere alla tv. Non solo,(in Spagna si festeggiano i Re Magi, i Reyes Magos, che portano i regali)dai propri giocatori, un plebiscito per la camiseta dima non mancano i variMa il divario, e la curiosità maggiore, lo crea la Coupe de France:, che schiera giocatori che nella vita fanno fabbri, commercialisti, impiegati. Dato che ai sorteggi non ci sono teste di serie, è possibile vedere anche accoppiamenti di questo tipo. Didier Roques, il presidente dell’US Revel, ha parlato a Cronache di spogliatoio. ". Sarà un momento storico per un paese di novemila abitanti. Quello che sta per succedere è veramente inimmaginabile". Le due squadra si sfidano domenica 7 gennaio a Revel, a 60km da Tolosa, in Occitania, ma, il che dà l'idea della portata della visita del Psg. "Sarà tutto esaurito, i biglietti sono andati a ruba in ventiquattro ore. Abbiamo aperto la biglietteria domenica. Lunedì mattina era già finito tutto. Noi, che abbiamo un budget annuale di 240mila euro,Quando a fine stagione faremo i conti, se dovessimo avere dei buchi di qualche decina di migliaia di euro, la partita contro il PSG. Questa cosa un piccolo club come il nostro è di vitale importanza".