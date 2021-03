Non solo stadio. James Pallotta torna a parlare di Roma anche per le questioni legate al campo. L’ex presidente romanista, chiamato in causa da un tifoso, ha risposto sull’episodio del rigore negato alla squadra di Fonseca nel secondo tempo, per un presunto fallo di Hernandez su Mkhitaryan. “Hai visto? Rigore inesistente dato al Milan, rigore non fischiato alla Roma” scrive Fab su Twitter. “La storia si ripete” la risposta eloquente di Pallotta. Nonostante l’addio, il tycoon di Boston continua a seguire la Roma. Ieri, davanti al Flaminio, è stato esposto uno striscione dei tifosi contro di lui: “Pallotta clown, stai zitto”