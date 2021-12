Novità nel mondo arbitrale. E' in arrivo un ​canale tematico, non è ancora chiaro se in tv o sul web, con video e trasmissioni a cadenze ancora da stabilire per spiegare gli episodi più discussi e il regolamento. L'idea è quella di ridurre al minimo le polemiche, una mossa di trasparenza per chiarire i dubbi e far tacere le malelingue. Il canale sarà della Federcalcio e permetterà all’AIA di creare uno spazio per aprirsi finalmente al confronto e all’esterno.



RIFLESSIONE - La base operativa del canale - scrive La Gazzetta dello Sport - sarà nella casa della Federcalcio, con il designatore Gianluca Rocchi che dovrebbe essere la persona più indicata a spiegare gli episodi avvenuti durante il campionato. Il tema su cui si sta ancora ragionando riguarda la cadenza di questi interventi. Inizialmente si è pensato potessero bastare un paio di appuntamenti al mese, ma c'è un problema di fondo: sarebbe poco utile spiegare episodi che 'scadono', che risalgono anche a due settimane prima. ​La svolta degli arbitri in video potrebbe avvenire già a metà gennaio