Arbitri Europa e Conference League: Turpin per la Roma, Makkelie per la Lazio. Per la Fiorentina uno scozzese

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali degli ottavi di finale di ritorno di, concoinvolte, e di, che invece interessa la. I giallorossi, impegnati sul campo dell'Athletic Club di Bilbao che sarà anche lo stadio della finale, devono difendere il vantaggio di 2-1 ottenuto all'Olimpico. L'arbitro del ritorno sarà il noto francese Clement Turpin.Arbitro: Clément Turpin FRAAssistenti: Nicolas Danos FRA, Benjamin Pages FRAQuarto uomo: Mathieu Vernice FRAVar: Jérôme Brisard FRA

Avar: Fedayi San SUIAnche la Lazio sarà chiamata a difendere un 2-1, nel caso dei biancocelesti però in casa e contro una squadra meno blasonata, il Viktoria Plzen. Anche per questo match il fischietto è di rilievo: si tratta dell'olandese Danny Makkelie.Arbitro: Danny Makkelie NEDAssistenti: Hessel Steegstra NED, Jan de Vries NEDQuarto uomo: Marc Nagtegaal NEDVar: Rob Dieperink NEDAvar: Erwin Blank NEDScendendo di livello, si arriva agli ottavi di finale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Panathinaikos, con i viola che devono rimontare la sconfitta per 3-2 rimediata in Grecia. Designato lo scozzese John Beaton.

Arbitro: John Beaton SCOAssistenti: Daniel McFarlane SCO, David McGeachie SCOQuarto uomo: Donald Robertson SCOVar: Andrew Dallas SCOAvar: Steven McLean SCO