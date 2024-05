Arbitri Europei 2024: ci sono due italiani, l'elenco completo

Sono 18 gli arbitri selezionati dalla Uefa per l'Europeo 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Le convocazioni sono arrivate nella seconda metà di aprile, quando è stato ufficializzato l'elenco; insieme a loro anche 34 assistenti, 20 arbitri Var e 12 di riserva., nell'ambito di un programma di scambio rientrante nell'accordo di cooperazione tra Uefa e Conmebol- Nell'elenco completo ci sono anche due fischietti italiani:selezionati come arbitri Var. Per Orsato si tratta del secondo Europeo consecutivo dopo quello del 2021 duante il quale ha diretto tre gare, Guida invece è al debutto assoluto nel torneo.

Michael Oliver (Inghilterra)Anthony Taylor (Inghilterra)Artur Soares Dias (Portogallo)Istvan Kovacs (Romania)François Letexier (Francia)Clément Turpin (Francia)Ivan Kruzliak (Slovacchia)Slavko Vincic (Slovenia)Daniel Siebert (Germania)Felix Zwayer (Germania)Jesús Gil Manzano (Spagna)Glenn Nyberg (Svezia)Sandro Schärer (Svizzera)Halil Umut Meler (Turchia)Danny Makkelie (Olanda)Szymon Marciniak (Polonia)Facundo Tello (Argentina)