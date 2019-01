Le proteste di Gattuso, le parole di Romagnoli, l'ira di Higuain a fine partita: il Milan ha fatto sentire la sua voce dopo la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, recriminando per un fuorigioco di Cutrone fischiato nel primo tempo e per il rigore non dato a Conti all'ultimo minuto. Anche gli ultras, poi, hanno protestato. In aeroporto...



Come riporta MilanNews.it, alla partenza del volo delle 6.40 Jeddah-Il Cairo, una delegazione degli ultras del Milan ha avuto un contatto con la squadra arbitrale. I tifosi rossoneri, al gate 42, hanno accolto così Banti e compagni: "E' arrivata la Juve".