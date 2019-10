Il presidente dell'AIA ai microfoni di Radio Anch'io Sport assolve le decisioni di Irrati in Juventus-Bologna e Rocchi in Lazio-Atalanta: "L'episodio di De Ligt? Quello di Juve-Bologna non è calcio di rigore. L'unico caso in cui non c'è rigore quando il difensore ha il braccio largo è quando fa una giocata anche se non prende la palla. In Lazio-Atalanta fischiati rigori sacrosanti".



DE LIGT - "L'episodio di De Ligt? La regole è chiara: quello di Juve-Bologna non è calcio di rigore. L'unico caso in cui non c'è rigore quando il difensore ha il braccio largo è quando fa una giocata anche se non prende la palla". "



REGOLAMENTO - " Gli arbitri stanno lavorando bene applicando un regolamento che non entusiasma il problema è che sono pochi gli addetti ai lavori che lo conoscono effettivamente. Se le regole hanno delle lacune non è colpa nostra, noi le applichiamo e lo stiamo facendo bene".



SUDDITANZA - "A chi dice che si applicano le regole in base al colore delle maglie dico di non andare allo stadio. Si parla tutti i giorni di razzismo, violenza e poi si vedono immagini che sono un boomerang per il calcio quando l'arbitro viene aggredito. Nelle categorie inferiori questi atteggiamenti si trasformano in pugni e calci agli arbitri".



FALLI DI MANO - "Ormai tutti sanno che i falli di mano sono al 90% tutti rigori, mentre quello di Juve-Bologna non è rigore. Per modificare le regole ci vorrebbe una riunione fra chi gioca a calcio, arbitri e giocatori, per valutare se una regola funziona o no. Ma ad oggi, se l'IFAB ci dice una cosa, non possiamo andare contro le regole internazionali."



GASPERINI - " In Lazio-Atalanta sono due rigori sacrosanti, lo dice il regolamento. Giudicare la forza di un pestone non è compito nostro giudicarlo. Bisogna accettare gli episodi che accadono in campo e gli allenatori devono darci una mano, conoscendo bene il regolamento e facendo le discussioni nelle sedi opportune". "



VAR ROOM - "Con la VAR room a Coverciano sarà la svolta, stiamo lavorando alla struttura seguendo le regole ma ci sono i tempi della burocrazia da rispettare. Speriamo di averla il prima possibile, perché con la sala VAR sarà anche più facile spiegare gli episodi. La VAR in B ci sarà quando la Lega B sarà pronta a sperimentarla prima e ad applicarla poi. Noi arbitri siamo pronti, sono le strutture che non ci sono". "