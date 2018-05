Il designatore arbitrale della Serie A, Nicola Rizzoli ha dichiarato in occasione dell'evento Football Leader a Napoli: "Sono estremamente contento del primo campionato col Var, il bilancio è positivo. Soprattutto per le prospettive per il futuro, i margini di miglioramento sono sicuramente importanti, possiamo e dobbiamo lavorare di più. Abbiamo delle cose da migliorare, ma siamo estremamente sereni e contenti per il futuro".