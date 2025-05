Rocchi difende gli arbitri: "Noi l'unica categoria sempre pronta ad ammettere gli errori, sembra sia dovuto"

Getty Images

E' arrivato il commento delin occasione del 23° Memorial Niccolò Galli, a Firenze per ricevere il premio dalla carriera, dopo la complicata"L'obiettivo è cercare di fare bene, siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori. Se anche c'è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti"- "Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L'obiettivo è cercare di fare bene, siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori".

Se anche c'è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte, così pronte ad ammettere l'errore, sembra che per noi sia dovuto farlo''.- ''Mi mancano le sensazioni che provavo quando ero in campo. Allora mi divertivo, adesso - ha sorriso - lo stress è sicuramente maggio e faccio tutto che divertirmi''.-. ''Mi vedete sereno? Quando sei consapevole di fare il massimo poi non dipende più da te. Io cerco sempre di fare il massimo''.